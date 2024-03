Kunstbekladders vrijuit: goed nieuws voor andere klimaatactivisten?

De activisten, drie mannen uit België, wilden met hun actie aandacht vragen voor de klimaatcrisis. Twee van hen gooiden rode vloeistof en lijmden zichzelf vast aan het schilderij en de achterwand, de derde filmde de actie. Ze beschadigden hiermee de glasplaat en de lijst van het schilderij, dat zelf geen schade opliep.

Eerder veroordeelde de rechtbank de drie verdachten tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. In hoger beroep gaan ze nu vrijuit. "Het gerechtshof heeft ze schuldig bevonden aan dezelfde feiten, maar zegt: er is al zoveel gebeurd in deze zaak, ze hebben al drie weken vastgezeten in voorarrest, daar gaan wij niet nog een straf bovenop leggen", zegt persrechter Yolande Wijnnobel.

Just Stop Oil, de internationale milieuorganisatie in wiens naam de mannen handelden, is blij met de uitspraak. "Dit is enorm bemoedigend", zegt woordvoerder Adrian Johnson. "De klimaatramp kan niet worden aangepakt als de mensen die alarm slaan daarvoor worden gestraft."

Het hof, zegt Wijnnobel, heeft willen voorkomen dat het arrest ontmoedigend werkt voor andere mensen "die gebruik willen maken van hun vrijheid van meningsuiting, die willen deelnemen aan een protestactie". Een straf bovenop het voorarrest zou de vrijheid van meningsuiting en betoging te veel aantasten, vindt het hof.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Universitair hoofddocent strafrecht Marloes van Noorloos kan die redenering goed volgen. "Het hof heeft duidelijk willen maken dat je hier niet zomaar mee wegkomt en tegelijkertijd dat het demonstratierecht ontzettend belangrijk is. Dat is een heel breed recht; om dat in te perken moet je heel goede redenen hebben."

Zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid, het moedwillig overtreden van de wet om aandacht te vragen voor bijvoorbeeld klimaatverandering, wordt tot op zekere hoogte beschermd door de wet. Van Noorloos. "Andere demonstranten moeten niet te snel denken dat ze met de harde hand terecht worden gewezen als ze kiezen voor burgerlijke ongehoorzaamheidsacties."