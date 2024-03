Wekdienst 12/3: Trump kan definitief nominatie binnenhalen • Plan tegen overlast fatbikes

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Biden heeft "op dit moment" geen plannen voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu of om af te reizen naar Israël. "We zullen het zien", zei hij. Afgelopen weekend zei Biden in een tv-interview dat hij open staat voor een bezoek aan de Knesset, het Israëlische parlement.

In het interview was de president kritisch op Netanyahu en de manier waarop hij oorlog voert in de Gazastrook. Biden zei dat Netanyahu zijn land "beschadigt". "Oorlog voeren met zoveel burgerslachtoffers staat haaks op de waarden van de Joodse staat." De Amerikaanse president benadrukte wel pal achter Israël te blijven staan.

