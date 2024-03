Leiders spreken in Jamaica over crisis Haïti, VS komt met extra steun

In Jamaica hebben leiders van verschillende Caraïbische landen gesproken over de crisis in Haïti. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken was daarbij aanwezig, net als onder meer delegaties uit Frankrijk en Brazilië. De ontmoeting was achter gesloten deuren.

De betrokken landen zijn het eens geworden over een plan voor een politieke overbruggingsperiode om uiteindelijk de eerste verkiezingen sinds 2016 te organiseren in het land.

Verdere details over het plan zijn niet bekend gemaakt.

Premier Henry niet aanwezig

De Haïtiaanse premier Henry was niet aanwezig bij de bijeenkomst. Hij zit nog altijd in Puerto Rico, nadat hij na een buitenlandreis niet terugkeerde naar Haïti. Machtige bendes willen met geweld een einde maken aan zijn interim-regering. De bendes hebben het grootste deel van hoofdstad Port-au-Prince in handen en hebben grote delen van het land platgelegd.

De twee belangrijkste bendegroepen, die inmiddels zijn gefuseerd, eisen echter dat Henry vertrekt. Anders breekt er een burgeroorlog uit, zo waarschuwde de leider.

Hulppakket

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderneemt Henry stappen om terug te keren naar Haïti, zodra dat mogelijk is. Daarnaast kondigde buitenlandminister Blinken aan opnieuw 100 miljoen dollar uit te trekken voor de financiering van een internationale troepenmacht, geleid door Kenia. Daarbovenop komt nog eens 33 miljoen dollar humanitaire hulp voor Haïti.

Door de crisis in het land kampen veel Haïtianen met de gevolgen van een hongersnood. De Verenigde Naties vrezen dat meer dan 11 miljoen inwoners niet genoeg te eten zullen hebben.

De bendes vielen vorige week de twee grootste gevangenissen van Haïti binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden. Ook de internationale luchthaven Toussaint Louverture is in handen van de bendes. Eerder zijn ook het Hooggerechtshof en politiebureaus aangevallen en waren er gevechten met de politie rond het presidentieel paleis.

Begin vorige week werd de noodtoestand uitgeroepen in het land.

De problemen in het land heeft zijn wortels in het koloniaal verleden. In deze video leggen we uit hoe het misgaat in Haïti: