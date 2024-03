Grote hinder op Duits spoor door nieuwe machinistenstaking

Machinisten van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn staken opnieuw en dat betekent dat het treinverkeer in Duitsland vandaag grotendeels verstoord is. Machinistenvakbond GDL heeft tot de staking opgeroepen vanwege een langlopend conflict over de cao-onderhandelingen.

Deutsche Bahn probeerde de staking nog te voorkomen met een spoedgeding, maar volgens een rechter is de staking niet buitenproportioneel.

De staking begon gisteravond om 18.00 uur al bij het goederenvervoer en ging vannacht ook in bij het reizigersvervoer. Dat betekent dat er veel minder langeafstandstreinen en regionale treinen rijden. Volgens Deutsche Bahn wordt er een basisdienstregeling gereden, waarbij er langere treinen worden ingezet om zoveel mogelijk mensen toch te vervoeren.

Desondanks zal de staking veel treinreizigers raken. Ook het internationale treinverkeer van en naar Nederland is door de staking verstoord. Zo rijdt de Nightjet-nachttrein niet, en rijdt ook de intercity van Berlijn naar Nederland en vice versa niet. Verder vallen er meerdere ICE International-treinen uit, waarschuwt NS.

Zesde staking

Het is alweer de zesde staking van de Duitse machinisten. Deze staking werd zondagavond aangekondigd. De machinistenvakbond wil met stakingen die kort van tevoren worden aangekondigd de druk op de Deutsche Bahn verhogen. "We zullen niet zeggen hoeveel we gaan staken en tot wanneer", waarschuwt vakbondsleider Weselsky.

Het spoorwegbedrijf noemt de actie "schaamteloos". Later vandaag dient er nog wel een nieuwe rechtszaak tegen de staking, maar hoe laat is niet bekend.

De vakbond wil dat spoorwegmedewerkers die onregelmatig werken, een 35-urige in plaats van een 38-urige werkweek krijgen tegen hetzelfde salaris. Deutsche Bahn wil de werkweek in twee stappen terugbrengen naar 36 uur in 2028, maar de machinistenvakbond heeft dat aanbod afgeslagen.