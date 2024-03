Tesla-fabriek bij Berlijn weer aangesloten op stroomnet na brandstichting

De grote Tesla-fabriek in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn is weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Dat meldt netwerkbeheerder E.dis, die een week aan het herstel van het stroomnetwerk heeft gewerkt. Vorige week werd een elektriciteitsmast in de buurt van de fabriek in brand gestoken.

Aanvankelijk vermoedde Tesla dat het herstel nog tot het einde van de week zou duren, maar de herstelwerkzaamheden zijn nu al afgerond. Sindsdien heeft de zogeheten 'Gigafactory' van de Amerikaanse autobouwer weer elektriciteit. Medewerkers van E.dis hebben dag en nacht doorgewerkt aan het herstel van het stroomnet. Wanneer de productie van Tesla-auto's weer volledig zal draaien, is nog niet bekend.

Wie erachter de aanval zit is nog niet vastgesteld, maar een linksextremistische groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De organisatie beschuldigde Tesla er in het verleden van niet groen, ecologisch en sociaal te zijn.

Bos kappen

De brandstichting gebeurde in een vrij toegankelijke elektriciteitsmast. Door de brand is er in Duitsland een discussie ontstaan over de veiligheid van het elektriciteitsnetwerk. Tesla denkt dat de brand het bedrijf vele honderden miljoen euro's heeft gekost.

Bij de Duitse Tesla-fabriek werken zo'n 12.500 mensen en worden normaal gesproken ongeveer duizend auto's per dag geproduceerd. Naast de fabriek wil het autoconcern een goederenstation, magazijnen en een kinderopvanglocatie bouwen. Ruim 100 hectare aan bos moet daarom worden gekapt. Milieuactivisten demonstreerden afgelopen weekend tegen de uitbreidingsplannen. Ook wordt een deel van het bos al enige tijd bezet door activisten.

De fabriek werd vanwege de brand stilgelegd: