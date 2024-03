Vergrootglas op foto's door Kate-gate: 'Wat je ziet, moet waar zijn'

Het is door Britse media inmiddels gedoopt tot 'Kate-gate': de veelbesproken, gefotoshopte foto van prinses Catherine, die door internationale persbureaus uit de systemen werd gehaald. De reden? Er was te opzichtig gerommeld met de foto. Nota bene door Kate zelf.

En daarmee werd er een grens overschreden. In de journalistiek moeten foto's namelijk de waarheid laten zien, zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps.

Bij het ANP komen er elke dag 60.000 persfoto's binnen uit het buitenland. Dat er een foto moet worden teruggetrokken, is uitzonderlijk. "Het gebeurt heel weinig dat er een zogeheten picture kill wordt verstuurd", zegt Staps.

De hoofdredacteur legt uit dat internationale fotopersbureau met zo'n bericht tegen alle redacties in de hele wereld zeggen: deze foto klopt niet en moeten we daarom terugtrekken.

"In de journalistiek zijn foto's waar", zegt Staps. "Dan weet degene die naar de foto kijkt dat wat er op die foto staat echt is. En dat weten we nu niet meer."

Meer vragen

De foto van prinses Kate en haar kinderen werd gisteren op het officiële account van prins William en zijn vrouw geplaatst. Bronnen rondom het Britse koningshuis zeggen tegen de BBC dat de foto was bedoeld als een "amateur-familiefoto" op de Britse moederdag.

De persbureaus kregen de foto binnen via het Britse koninklijk huis en publiceerden hem, zodat nieuwsmedia hem verder zouden kunnen verspreiden. De foto zou zijn gemaakt door prins William.

Royalty-fans waren aanvankelijk juist erg blij met de foto, omdat het paleis uit privacyoverwegingen tot nu toe nauwelijks mededelingen deed over de toestand van de net uit het ziekenhuis ontslagen prinses. Door die mediastilte maakten veel Britten zich zorgen. Maar uiteindelijk roept de foto alleen maar meer vragen op. Het Britse koningshuis is volgens de BBC niet van plan de originele foto vrij te geven.

Er gaan al allerlei complottheorieën rond en de bewerkte foto lijkt die alleen maar te versterken, vinden Britten op straat: