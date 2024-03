Geen olympisch ticket voor bokser Kraus na nederlaag in kwartfinales OKT

Gradus Kraus is er in het Italiaanse Busto Arsizio niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. De Nederlandse bokser verloor op het olympisch kwalificatietoernooi in de kwartfinales van de klasse tot 80 kilogram van de Hongaar Pylyp Akilov.

Bij een zege was de 22-jarige Kraus zeker geweest van een ticket voor de Spelen in Parijs. Maar Akilov werd door de jury op punten (5-0) aangewezen als winnaar.

In mei is er nog een kwalificatietoernooi in Bangkok. Dat is de laatste kans voor Kraus om zich te plaatsen voor Parijs.

Heijnen wel naar Parijs

Zaterdag wist boksster Chelsey Heijnen zich wel te kwalificeren voor de Spelen. Voor Maud van der Toorn, Luna Beeloo en Tony Jas rest eveneens nog een herkansing in Bangkok.