ADO redt punt tegen Dordrecht door werelddoelpunt Van Mieghem

ADO-topscorer Henk Veerman (negentien goals) probeerde nog wat te forceren en deelde her en der wat speldenprikjes uit. Voor de pauze bracht hij zijn ploeg terug in de wedstrijd door bij een corner een slimme assist te geven op Alex Schalk: 1-2.

Werelddoelpunt vanaf de cirkel

In de tweede helft tekende Van Mieghem op fraaie wijze voor de gelijkmaker. Vanaf de middencirkel zag hij dat de keeper te ver voor zijn goal stond en de vleugelaanvaller vuurde een perfect schot af dat precies over doelman Luca Plogmann heen in het doel plofte.

Even later moest aan de andere zijde Marsman redding brengen voor ADO op een schot van spits Rene Kriwak.

Van Mieghem kreeg het op zijn heupen en was dicht bij opnieuw een mooie goal uit een vrije trap. Die poging eindigde echter op de paal.

Groningen wint in het slot

Het belofteteam van PSV had het zonder belangrijke pion Tygo Land moeilijk tegen FC Groningen. PSV-spits Ricardo Pepi keek vanaf de tribune toe hoe zijn oude ploeg domineerde tegen de jongelingen uit Eindhoven.

Op het hoofdveld van de Herdgang maakte de Noor Johan Hove in de 20ste minuut de openingstreffer voor de bezoekers. Jong PSV wist geen enkele poging op doel te lossen in de eerste helft, maar na de rust viel Dantaye Gilbert in en hij had slechts één minuut nodig om te scoren: 1-1.