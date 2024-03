Dit zijn de genomineerden voor de Libris Literatuur Prijs 2024

Cobi van Baars - De onbedoelden

Aaf is 21 als ze hoort dat ze kort na haar geboorte is weggehaald bij haar moeder en zus. Haar moeder is lang spoorloos, maar haar tweelingzus kan snel worden opgespoord. Wat volgt zijn meeslepend beschreven pogingen tot hereniging van wat uiteen is gerukt.

Sacha Bronwasser - Luister

Een ijzersterk geschreven roman over framing, identiteit, gefnuikte ambities en het noodlot, dat je tot de laatste bladzijde in zijn greep houdt. Er staan zinnen in van grote schoonheid, het kent diepgang en zet aan tot wrang-melancholische bespiegelingen.

Het verhaal gaat over een jonge vrouw die werkt als au-pair in Parijs en haar worsteling met het stadse leven daar, dat onder meer wordt getekend door enkele terroristische aanslagen.

Rob van Essen - Ik kom hier nog op terug

Dit boek zit zo vernuftig in elkaar dat je het na de laatste bladzijde verbluft dichtslaat. De hoofdpersoon is een student filosofie die later ambitieloos journalist wordt met als specialisme zeer onwaarschijnlijke verhalen. Research voor een daarvan doet hem via een tijdmachine in een heel ander verhaal belanden.

Esther Gerritsen - Gebied 19

Dit bijzondere sciencefictionverhaal vertelt over Tomas, die op een dag tot zijn schrik ontdekt dat de helft van de wereldbevolking, waaronder zijn eigen gezin, is getransporteerd naar een andere planeet.

De jury prijst Gerritsens ongelooflijk soepele, bijna nonchalante vertelwijze. Je leest de roman in één ruk uit, maar blijft achter in gepeins omdat de roman je wijst op wat je dagelijks om je heen ziet.

Frank Nellen - De onzichtbaren

Dit boek gaat over drie mannen die ten tijde van de Sovjet-Unie opgroeien in Oekraïne met de idealen van het communisme. Het is een meeslepende, in een sprankelende stijl geschreven roman die een beeld geeft van worstelingen van gewone mensen tijdens een dictatuur, van burgers zonder stem.

Maud Vanhauwaert - Tosca

De enige Vlaamse genomineerde is een debutant. Vanhauwaert schreef een uitdagend boek dat de lezer meeneemt op een literaire tocht die slalomt tussen proza en poëzie maar toch te allen tijde spannend en meeslepend blijft. Het boek is doorspekt met gedichten, maar toch breken die het ritme van de vertelling niet.

De roman gaat over een taalkundige die het verhaal van de zeventienjarige Aline Verstraeten probeert te vertellen nadat ze van haar een zorgwekkend berichtje ontving na een lezing.