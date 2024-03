Fataal motorongeluk Barneveld waarschijnlijk tijdens illegale straatrace

Het fatale motorongeluk van gisteren vlak bij een bedrijventerrein in Barneveld gebeurde waarschijnlijk tijdens een straatrace. "Dit heftige incident lijkt direct verband te hebben met illegaal straatracen", zegt burgemeester Van der Tak tegen Omroep Gelderland.

Bij de botsing op de Grote Bosweg kwam een 32-jarige man uit Bunschoten om het leven. Een andere 24-jarige motorrijder raakte gewond. Vanavond kwamen volgens de omroep zo'n honderd mensen samen op de plek van het ongeluk. Er werden bloemen neergelegd en kaarsen gebrand.

Verschillende ondernemers zeggen tegen de regionale omroep dat de weg en het bedrijventerrein al langer bekendstaan om illegale races. "Elke zaterdag en zondag zijn ze hier bezig", zegt een medewerker van een vloerenzaak die anoniem wil blijven.

"Racen, stunten, met 180 kilometer per uur op het achterwiel rijden. Het is te gek voor woorden. In de zomer worden er 's avonds zelfs pizza's bezorgd."

In het verleden ging het meermaals mis rond het bedrijventerrein. Vorig jaar raakten drie jongeren op motoren gewond bij een ongeluk. In 2021 werd een tiener aangereden door een buggy.

Burgemeester Van der Tak zegt dat er in het verleden inderdaad illegale straatraces hebben plaatsgevonden rond het bedrijventerrein. "Er zijn toen ook tijdelijke maatregelen genomen", zegt hij.

'Onwenselijk'

Volgens de burgemeester zijn het afgelopen jaar geen meldingen geweest van straatraces. Ook uit surveillance door politie en boa's zijn geen meldingen voortgekomen.

Vanwege het dodelijk ongeluk bekijkt de gemeente of er extra maatregelen genomen moeten worden. Van der Tak: "Dat gaan we samen met politie, boa's, verkeersdeskundigen en ondernemers, en indien nodig met buurgemeenten, doen. Want dit is uiteraard onwenselijk."