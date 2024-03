'Getraumatiseerd en opgesloten': zorg voor psychiatrische jongeren voldoet niet

Op basis van de bevindingen deed de inspectie een onaangekondigd bezoek en concludeerde dat er "onvoldoende kwaliteit van zorg" is en "onvoldoende begeleiding op maat". De Zikos-afdeling van Stichting Pactum in Zetten stelde een opnamestop in; er worden geen nieuwe patiënten toegelaten. Stichting iHUB in Harreveld heeft een van de twee Zikos-teams ontbonden.

De afdelingen hebben in totaal achttien plekken, waarvan er op dit moment twaalf bezet zijn. Het gaat om de zwaarste vorm van jeugdzorg, benadrukt Lieke van Domburgh, bestuurder bij iHUB.

"Op het moment dat ze binnenkomen zullen ze alles aangrijpen om zichzelf iets aan te doen. Dat beeld kan ook weer heel sterk wisselen. Ze kunnen het ene moment stevig overkomen en drie minuten later iets totaal onverwachts doen, waarbij ze een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Onze medewerkers staan dagelijks voor duivelse dillema's."

'Lijkt op strengste gevangenis'

Bhugwandass zat in 2015 zelf op een Zikos-afdeling, omdat hij zwaar depressief en suïcidaal was. Sindsdien vraagt hij aandacht voor de gesloten jeugdzorg in het algemeen en deze gespecialiseerde Zikos-afdelingen in het bijzonder. De gesloten jeugdzorg moet voor 2030 worden afgebouwd, bepaalde het kabinet eerder. Bhugwandass wil dat de Zikos-afdelingen nu al sluiten.

Hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning is geschrokken van de signalen die hij naar voren brengt. "Deze jongeren komen binnen in de hoop dat ze eindelijk een behandeling krijgen. In werkelijkheid stappen ze een repressief klimaat binnen dat lijkt op de strengste gevangenissen. Dat kan leiden tot nog ernstigere trauma's."