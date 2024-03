Rutte verdedigt Halsema na beschuldiging Wilders

Kort daarna reageerde Wilders weer op de tweet van de premier: "Rutte steunt Halsema. Ik steun Joods Nederland."

Halsema (GroenLinks-PvdA) ligt onder vuur vanwege de duidelijk hoorbare en zichtbare protesten tijdens de openingsceremonie. Mensen vinden het pijnlijk dat overlevenden van de Holocaust en nabestaanden ermee werden geconfronteerd op zo'n plechtig en emotioneel moment.

'Angstaanjagend'

Veel demonstranten spraken zich uit tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog en het geweld in Gaza. Het luide geschreeuw en geloei was volgens Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) "intimiderend en angstaanjagend".

De lokale Amsterdamse politiek is verdeeld over de kwestie, schrijft AT5. De VVD heeft een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd omdat de demonstratie volgens die partij op deze manier niet had mogen plaatsvinden. D66 en PvdA benadrukken dat demonstranten mogen kiezen hoe ze de vrijheid van demonstreren invullen, maar daar wel een verantwoordelijkheid in hebben.

De woordvoerder van de burgemeester laat aan de stadszender weten dat de wet voorschrijft dat demonstraties "binnen zicht- en gehoorafstand" gehouden mogen worden. "De politie heeft ervoor gezorgd dat alle genodigden de hele dag veilig waren."