Bauke Vaatstra, vader van vermoorde Marianne Vaatstra, overleden

Uiteindelijk stonden meer dan 8000 mannen uit de omgeving in 2012 hun dna af. In november van dat jaar werd bekend dat Jasper S. uit Aldwâld was aangehouden voor de moord op Marianne Vaatstra. Zijn DNA bleek te matchen met dat op het lichaam van het meisje.

Machiavelli-prijs

Begin 2013 kreeg Bauke Vaatstra de Machiavelli-prijs, die wordt toegekend bij een opmerkelijke prestatie op het gebied van communicatie.

De jury gaf hem die prijs "omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord. Door zijn mediaoptredens wist Vaatstra te voorkomen dat de zaak een 'cold case' zou worden."

In april 2013 werd Jasper S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar. Vaatstra vond die straf te laag, maar tegelijkertijd zorgde de uitspraak ook voor rust. "Het is nu voorbij, ik kan weer vrijer leven", zei hij tegen Omrop Fryslân.

Vaatstra wilde graag een confrontatie met de moordenaar van zijn dochter. "Ik wil met hem praten, in de gevangenis. Absoluut. Ik wil weten wat er is gebeurd en dat moet hij mij vertellen. Ik wil hem in zijn ogen kijken", zei Vaatstra in een documentaire van Omrop Fryslân in 2017. Zo'n gesprek is er echter nooit gekomen.

Peter R.

In de zomer van 2021 kwam Vaatstra voor het laatst uitgebreid in de media na de moord op Peter R. de Vries. "Het is een vriend en het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Alles komt terug natuurlijk, je ziet alles weer voor je."

Bij Vaatstra werd begin dit jaar longkanker in een vergevorderd stadium vastgesteld. Hij overleed vorige week.