EU akkoord over betere werkomstandigheden maaltijdbezorgers

De nieuwe wet, die nog goedgekeurd moet worden door het Europees Parlement, legt onder meer vast dat platformwerkers als werknemers gezien moeten worden en niet als zzp'ers. Als zij bijvoorbeeld niet hun eigen tarief mogen vaststellen of geen zeggenschap hebben over hun roosters, zijn zij volgens de nieuwe wetgeving in dienst.

Afgezwakte variant

Vakbond FNV vindt het voorstel dat nu is goedgekeurd een afgezwakte variant. "Maar het helpt alsnog, omdat er volgens bedrijven in de wetten tot nu toe een grijs gebied was over het inzetten van dit personeel. Dit voorstel zou dat kunnen verkleinen", reageert FNV-bestuurder Anja Dijkman.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, noemt het nieuwe akkoord een win-winsituatie. "Onze digitale economie evolueert, de rechten van werknemers moeten ook evolueren", zo schrijft ze op X.