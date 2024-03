Levenslang voor Amerikaan die toeristen bij Duits kasteel van helling duwde

Een Amerikaan die vorig jaar in de buurt van het Duitse kasteel Neuschwanstein twee vrouwen aanviel, is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij viel in juni twee jonge Amerikaanse toeristen aan, verkrachtte en wurgde een van hen en duwde hen van een helling af. Daarbij kwam een van hen om het leven.

De 31-jarige dader werd door de rechtbank in Kempten in de deelstaat Beieren veroordeeld voor moord, poging tot moord en verkrachting met de dood tot gevolg. De twee vrouwen van 21 en 22 jaar oud hadden de man ontmoet tijdens een wandeling in de buurt van de Marienbrug, een populaire plek om het kasteel te kunnen zien.

Steil terrein

Ze raakten in gesprek nadat ze alle drie waren uitgegleden op het steile terrein. De man viel kort daarna de 21-jarige vrouw aan en begon haar te wurgen. Haar vriendin probeerde tussenbeide te komen, maar hij duwde haar de afgrond in. Hij verkrachtte vervolgens de 21-jarige vrouw en gooide haar ook in de afgrond. Zij overleed.

De rechter zei dat hij de verkrachte vrouw "heeft weggegooid als een zak afval". Haar 22-jarige vriendin, die zo'n 50 meter naar beneden stortte, kon met een helikopter gered worden.

De rechter sprak van een "ongelofelijk gevoelloze dader". Volgens de Duitse wet komt iemand die levenslang krijgt na vijftien jaar in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Maar volgens de rechter is het onwaarschijnlijk dat de man hiervoor in aanmerking komt. "Dat zou niet te rechtvaardigen zijn", stelt hij.