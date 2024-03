Legalisering wiet Duitsland mogelijk vertraagd, zorgen om herbeoordeling straffen

Met Pasen zou het zover moeten zijn: vanaf dan mag Duitsland volgens de huidige plannen, in stappen, aan de wiet. Maar bezwaren over de praktische kanten van de wetswijziging kunnen nog voor vertraging zorgen.

Een van de grootste twistpunten is het opnieuw wegen van al uitgedeelde straffen. Want de nieuwe wet zal ook met terugwerkende kracht gelden. Maar ook de politie zit nog met vragen over de handhaving van de nieuwe regels.

Thuis is het bezit van maximaal 50 gram cannabis straks niet meer strafbaar voor volwassen Duitsers, op straat is die grens 25 gram. Dat heeft ook gevolgen voor mensen die hier eerder nog wel voor veroordeeld zijn, maar hun straf nog niet volledig hebben uitgezeten of afbetaald.

Straffen opheffen

"Deze straffen worden bij het in kracht treden van de nieuwe wet opgeheven", legt Kai Wantzen uit. Hij is woordvoerder van de rechtbank in Hamburg. "Mocht er nu iemand in de gevangenis zitten voor iets dat straks niet meer strafbaar is, dan moet diegene vrijgelaten worden."

Die kans lijkt overigens klein. Waarschijnlijker is het dat de straffen voor mensen die behalve voor het bezit van kleine hoeveelheden ook voor andere strafbare feiten zijn veroordeeld opnieuw beoordeeld moeten worden. Volgens Wantzen heeft het Openbaar Ministerie in Hamburg alvast 3700 zaken doorgenomen om te checken of daar een nieuw oordeel nodig is. Daarvan zijn er ruim 700 waar een rechter waarschijnlijk opnieuw naar moet kijken.

"Dat zal extra werk opleveren, hoeveel precies is moeilijk te zeggen", aldus Wantzen. Niet eenvoudig, want er is al een personeelstekort bij justitie. "Maar persoonlijk vind ik dat dit geen inhoudelijk argument voor of tegen legalisering van cannabis is."

Ook de politie vreest meer werk, vooral vanwege de handhaving van de nieuwe regels. Zo mag zelf geteelde wiet straks niet te sterk zijn. En blowen binnen 100 meter van een school of sportplaats is niet toegestaan. "Ik zie een duidelijke extra belasting voor de politie", zegt Horst Niens, voorzitter van de politievakbond GdP in Hamburg. Volgens hem is nog onduidelijk of de politie dit moet controleren, en hoe.

Maanden vertraging

De nieuwe wet is al door het Duitse parlement. Daarin staat dat bezit vanaf 1 april in stappen zal worden gelegaliseerd. Maar de Bondsraad, waarin de Duitse deelstaten zijn vertegenwoordigd, moet zich er ook nog over buigen. En die kan de wet weliswaar officieel niet meer tegenhouden, maar nog wel vertragen.

Zo klinkt het al uit verschillende deelstaten dat justitie te weinig tijd heeft om zich voor te bereiden. Als de Bondsraad daadwerkelijk zal vragen om het instellen van een commissie die zich over de kwestie moet buigen, kan dat de invoering maanden vertragen. Op 22 maart zal de Bondsraad hierover beslissen.