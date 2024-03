Steen-papier-schaar-list Feyenoord past in rijtje slim voetbalbedrog

Let op: als een variant eenmaal bekend is, kan die ook mislukken. Zoals Oranje ervoer in de kwartfinale van het WK in 2010 tegen Brazilië. De Brazilianen hadden de truc echter door en ontfermden zich over de bal.

Stiekem genomen corner (2)

De bekendste stiekem genomen corner, maar dan anders, was die van Trent Alexander Arnold in de halve finale van de Champions League in 2019 tussen Liverpool en Barcelona.

Alexander-Arnold leek besloten te hebben te corner niet te nemen en liep weg, maar rende ineens snel terug en nam de hoekschop toch terwijl de Barcelona-defensie niet stond op te letten. Divock Origi kon vervolgens de beslissende 4-0 binnentikken.

Grapje, bedankt

Waarom het Pierre-Emerick Aubameyang in de Engelse Premier League niet lukte om Tyrone Mings te verdedigen?

De speler van Aston Villa maakte precies op het goede moment een grap om plots bij de nog hardop nalachende Aubameyang weg te sprinten.