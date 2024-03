Kabinet volgt met tegenzin wens Kamer en zal in EU tegen natuurherstelwet stemmen

Demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) zal in de Europese Raad van Ministers tegen de zogeheten natuurherstelwet stemmen. Ze voldoet daarmee aan een wens van de Tweede Kamer, maar met grote tegenzin, zo blijkt uit een brief die ze naar de Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet was van plan om de wet wel te steunen, mede omdat er al aan veel Nederlandse zorgen tegemoet is gekomen. Ook wilde ons land zich "een betrouwbare onderhandelingspartner tonen", schrijft Van der Wal. Ze had nog graag een inhoudelijke discussie gevoerd over de gevolgen van de wet, maar daar wil de Kamer niet op wachten.

De Europese wet is bedoeld om de aangetaste natuur te herstellen. Het Europees Parlement nam eind vorige maand de veelbesproken verordening aan. Die is na boerenprotesten in veel landen al sterk afgezwakt in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van toenmalig Eurocommissaris Timmermans, maar vooral landbouworganisaties maken zich nog steeds zorgen over de gevolgen.

Vorige week steunde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie van BBB en NSC, waarin het kabinet werd opgeroepen tegen te stemmen als de definitieve beslissing genomen wordt door de Raad van Ministers.

Moeilijk haalbare doelstellingen

Volgens de Kamer is Nederland nu al niet in staat om de normen voor stikstof en waterkwaliteit te halen, en komen daar door deze wet nog meer moeilijk haalbare doelstellingen bij.

Bovendien kan het tot allerlei rechtszaken gaan leiden als de doelstellingen niet gehaald worden. Daarom moet Van der Wal tegen stemmen en op zoek gaan naar andere landen om samen de verordening te blokkeren, zo stond in de motie.

Van der Wal ontraadde als minister de motie, maar stemde als lid van de VVD-fractie voor de oproep van BBB en NSC. Totdat er een nieuw kabinet is combineert ze de functies, omdat ze op 22 november gekozen is als Kamerlid.

Stemverklaring

Die tegenstem in Europa komt er, schrijft de minister nu, maar wel met een stemverklaring erbij waarin we onze erkentelijkheid uitspreken over de mate waarin Nederland tegemoet is gekomen.

Van der Wal: "Het kabinet hecht groot belang aan onze strategische positie in Europa en wil een betrouwbare onderhandelingspartner blijven, ook in het licht van andere dossiers waarover op dit moment onderhandeld wordt."

De Europese ministers stemmen naar verwachting op 12 april over de natuurherstelwet. Behalve in Nederland is er ook in Duitsland inmiddels twijfel over steun aan de verordening. Onduidelijk is of dat uiteindelijk de plannen zal doen sneuvelen.