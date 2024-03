Dodental noodweer Frankrijk opgelopen, nog twee kinderen vermist

Het dodental als gevolg van het noodweer in het zuiden van Frankrijk is opgelopen naar vijf. Dat hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt.

Gisteren werden na een zoektocht met onder meer helikopters en drones drie lichamen gevonden, waaronder dat van een Belg. De slachtoffers waren in hun auto's meegesleurd door overstromingen veroorzaakt door storm Monica.

Vandaag werd verder gezocht naar een aantal mensen die nog vermist waren. Daarbij zijn twee lichamen gevonden. Volgens de Franse zender BFMTV is een van de slachtoffers een man wiens twee kinderen nog steeds worden vermist.

Het vijfde slachtoffer is een 87-jarige man. Zijn lichaam werd gevonden in de rivier Hérault in de plaats Pézenas. De autoriteiten zijn nog op zoek naar zijn vrouw die mogelijk bij hem was.

Code oranje

Door de hevige regenval ontstonden overstromingen en een aardverschuiving. Inwoners van de getroffen gebieden werden gewaarschuwd en gevraagd niet de weg op te gaan.

Ook vandaag geldt in zes departementen in Frankrijk code oranje. Voor andere departementen in het zuiden van het land geldt code geel.

Reddingswerkers in het getroffen gebied zochten naar overlevenden: