Voormalig coureur Massa sleept Formule 1-organisatoren voor rechter om 'crashgate'

Voormalig coureur Felipe Massa heeft bij de rechtbank in Londen een officiële aanklacht ingediend tegen Formule 1-organisator FOM, autosportfederatie FIA en oud-voorzitter Bernie Ecclestone.

De Braziliaan eist financiële compensatie voor het zogenoemde 'crashgate' uit 2008. De 42-jarige Massa vindt dat hij destijds de wereldtitel in de Formule 1 is misgelopen, nadat Nelson Piquet junior de Grand Prix van Singapore bewust had gesaboteerd met een opzettelijke crash.

Massa, die toen in dienst van Ferrari reed, liep in die vijftiende race van het seizoen de punten mis die hij aan het einde van het seizoen nodig had om wereldkampioen te kunnen worden. De titel ging uiteindelijk naar Lewis Hamilton.

Complot

Massa zei eerder een complot te vermoeden tussen de bestuurders van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA over de uitkomst van dat seizoen.

Volgens de oud-coureur, die in 2017 zijn loopbaan beëindigde, zou de race in Singapore zijn beïnvloed door het Formule 1-team van Renault, waar Piquet junior destijds voor uitkwam.

De vroegere Formule 1-baas Ecclestone zei in 2023 in een interview dat hij en voormalig FIA-voorzitter Max Mosley er al tijdens het seizoen in 2008 achter kwamen dat de race in Singapore was beïnvloed. Volgens Ecclestone hielden ze dit stil om de sport niet in diskrediet te brengen.

Naar verluidt heeft Massa een bedrag van tussen de 70 en 170 miljoen euro geëist.