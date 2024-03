Podcast De Dag: alternatieve kabinetten in de praktijk

Het is de week van de waarheid voor informateur Putters, die donderdag zijn eindverslag moet inleveren over deze 'tussenfase' in de formatie. Hij zoekt naar een alternatieve kabinetsvorm, waarin PVV, BBB, VVD en NSC kunnen en willen samenwerken.

Het gaat in Den Haag al een tijdje over extraparlementaire, minderheids- en zakenkabinetten. Of, zo je wil, het Limburgse, Scandinavische en Italiaanse model, want daar hebben ze in de praktijk ervaring met die alternatieve bestuursvormen. In deze podcast hoor je van journalisten in die gebieden wat de ervaringen zijn en wat politiek Den Haag daarvan kan leren.

Aan het woord komen journalist Jos van den Broek van de Limburgse omroep L1, NOS-correspondent Rolien Créton in Scandinavië en NOS-correspondent in Italië Heleen d'Haens.

