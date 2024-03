Busstaking Twente gaat morgen niet door, akkoord tussen vakbonden en Arriva

De aangekondigde staking in het busvervoer in Twente gaat niet door. De vakbonden FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met streekvervoerder Arriva. Vakbond FNV kondigde vorige week aan dat buschauffeurs van Arriva morgen het werk zouden neerleggen, omdat ze de werkdruk te hoog vinden.

Eind vorig jaar nam Arriva het busvervoer over van Keolis. Hierna ontstond er onvrede onder de chauffeurs. Zo werden volgens de bonden oude werkafspraken tussen de chauffeurs en Keolis over rij- en rusttijden niet volledig overgenomen. De rusttijden, die buiten de cao vielen, werden door Arriva volledig geschrapt.

Afgelopen vrijdag kwam Arriva met een voorstel voor nieuwe rij- en rusttijden. "Dat voorstel komt overeen met onze eisen," zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. "We zijn blij met het resultaat want uiteindelijk gaat het over de gezondheid van mensen."

Buiten de cao

Arriva spande afgelopen vrijdag een kort geding aan om de staking te voorkomen. "De vakbonden hadden op dat moment geen recht om te gaan staken", zegt Arriva-woordvoerder Nikkie Smit. Als reden geeft ze aan dat de rusttijden buiten de cao vielen en het daardoor niet aan de vakbonden was om erover te onderhandelen, maar de medezeggenschap.

Het kort geding zou vanmiddag dienen, maar is uiteindelijk door het afblazen van de stakingen door de vakbonden komen te vervallen.

'Bittere nasmaak'

Volgens Van der Gaag heeft het akkoord wel een "bittere nasmaak". "We vinden het wel vervelend dat deze overname gebruikt is om te besparen op kosten, waardoor de werkdruk naar onaanvaardbare hoogte steeg."

Voor de overname is er meermaals gestaakt voor twee keer vijf minuten extra pauze voor de chauffeurs, zegt de vakbondsbestuurder. Uiteindelijk kregen de chauffeurs hun zin. "Toen kwam er een overname van een nieuwe vervoerder en die schrapt vervolgens belangrijke aanvullende rusttijden."

De vakbondsbestuurder noemt het een "aanbestedingsprobleem". "Bedrijven zoals Arriva schrijven te goedkoop in." Kosten besparen levert geld op, zegt hij. "De bedrijven zijn daarom op zoek naar marge, dus schrappen van rij- en rusttijden en afschalen van de dienstregeling", aldus Van der Gaag.

Nieuw dienstenpakket

"We voldoen aan de cao", zegt Arriva-woordvoerder Smit als argument voor het eerder wegstrepen van de rusttijden. "We zijn in Twente gestart met een nieuw dienstenpakket en hebben geïnvesteerd in nieuwe elektrische bussen." Arriva komt de vakbonden ook tegemoet met een vergoeding van 200 euro voor de aanschaf van werkschoenen.

Morgen wordt er bij de ledenvergadering van de FNV gestemd over het nieuwe voorstel.