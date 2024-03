In Brussel wappert voor het eerst de Zweedse vlag bij het NAVO-hoofdkantoor

De Zweedse vlag is vandaag voor het eerst gehesen bij het NAVO-hoofdkantoor in Brussel. Met een officiële ceremonie is Zweden verwelkomd als 32e lid van het bondgenootschap. Het land trad donderdag toe tot de NAVO.

"We hijsen de Zweedse vlag vandaag met de brede steun van ons parlement en onze bevolking", zei de Zweedse premier Kristersson in de stromende regen. Naast hem stonden de Zweedse kroonprinses Victoria en NAVO-chef Stoltenberg.

Oorlog Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft Zweden ervan overtuigd een einde te maken aan de decennialange naoorlogse neutraliteit. Volgens Kristersson heeft de veiligheid van Zweden sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zo onder druk gestaan als nu. De premier benadrukte dat Rusland nog lange tijd een serieuze dreiging zal vormen voor de veiligheid in het Westen. Toetreden tot de NAVO is volgens hem "de enige redelijke keuze".

"Zweden is veiliger binnen de NAVO dan daarbuiten", zei secretaris-generaal Stoltenberg. "En de NAVO is ook beter af met Zweden erbij." Zweden spendeert 2 procent van zijn bruto binnenlands product aan defensie, in lijn met de NAVO-richtlijn, en heeft volgens Stoltenberg goed getrainde militairen.

'Nieuw tijdperk'

Finland, dat een jaar geleden eveneens als gevolg van de Russische invasie toetrad tot de NAVO, verwelkomde het buurland bij het militaire bondgenootschap op X: "Nu staan we aan het begin van een nieuw tijdperk. Samen en met andere bondgenoten in vrede, in crisis en daarna."

De blauw-gele vlag zal vandaag ook wapperen op NAVO-commandobases in Europa en Amerika.