Rus geselecteerd voor groepswedstrijden Billie Jean King Cup

De 33-jarige Arantxa Rus is opgenomen in het Nederlandse tennisteam dat volgende maand in actie komt in de Billie Jean King Cup. Captain Elise Tamaëla heeft ook Suzan Lamens (WTA-195), Anouk Koevermans (WTA-389) en dubbelspecialiste Demi Schuurs (WTA-842) geselecteerd.

Oranje moet zich via drie groepsduels zien te plaatsen voor de play-offs van de wereldgroep in november. Vorig jaar lukte dat, maar vervolgens ging de play-off tegen Oekraïne verloren. Daardoor kwam Nederland weer in Groep 1 terecht, samen met Bulgarije, Denemarken, Griekenland, Hongarije, Letland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Servië, Zweden en Turkije.

Vier tickets

"Ik ben blij dat Arantxa zich weer beschikbaar heeft gesteld voor het team", aldus Tamaëla, die het een jaar geleden nog zonder de sterkste vaderlandse tennisster van het moment moest doen. "Met Arantxa erbij als kopvrouw van ons team, behoren we tot de sterkere landen daar. Daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn."

De huidige nummer 48 van de wereld ontbrak vorig seizoen in de groepsfase, omdat ze haar indivuele loopbaan de prioriteit gaf. In november keerde ze terug in het team, maar kon ze ondanks een winstpartij niet voorkomen dat er van Oekraïne werd verloren.

De loting voor de drie groepen van vier teams is op 7 april. De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de play-offs. De nummers twee strijden in een poule om een vierde ticket. De wedstrijd worden tussen 8 en 13 april afgewerkt in Portugal.