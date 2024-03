Minister draait geldkraan voor bestuur Islamitische School Amsterdam verder dicht

De geldkraan voor het bestuur van Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) gaat verder dicht. De overheid gaat 80 procent van de bijdrage inhouden, zo heeft demissionair minister Paul van Onderwijs bepaald.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Paul dat het bestuur onvoldoende verbetering heeft laten zien nadat er eerder financieel wanbeleid was geconstateerd. Als de situatie niet verbetert, wordt de geldkraan in juli helemaal dichtgedraaid, aldus Paul.

De stichting heeft drie basisscholen in Amsterdam: in de Wildrijkstraat in Noord, aan de Jan van Riebeekstraat in West en aan het Sumatraplantsoen in Oost.

In de zomer van 2022 bleek uit een inspectierapport dat er bij ISA sprake was van financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. Zo bleek de scholenkoepel "erg verweven" met stichtingen die het vervoer van leerlingen regelen, wat leidde tot "onrechtmatige verrijking van beide stichtingen". Toenmalig minister Wiersma maande het bestuur op te stappen, ook omdat niets gedaan was met eerdere inspectie-aanbevelingen.

Al geld ingehouden

Inmiddels zijn er wel nieuwe bestuurders aangetreden, maar is er sprake van een nieuwe bestuurscrisis, schrijft de huidige onderwijsminister aan de Kamer. Volgens Paul heeft het bestuur "keer op keer" bewezen niet goed te functioneren en zijn aanbevelingen en noodzakelijke verbeteringen niet opgevolgd.

De eerste twee maanden van dit jaar werd al 60 procent van het overheidsgeld dat het bestuur maandelijks krijgt ingehouden. Dat kon het ministerie vanwege een juridisch traject nu pas openbaar maken. Als de situatie niet verbetert, waarschuwt Paul, gaat de geldkraan deze zomer dus helemaal dicht.

"In het belang van de leerlingen en de leerkrachten hoop ik dat het bestuur zo snel mogelijk aan alle opdrachten uit de aanwijzing voldoet en de herstelopdrachten van de inspectie naleeft", aldus Paul.