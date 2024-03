De Insingers, grootverdieners tijdens de slavernij, nemen eigen rol onder de loep

Insinger was een heel grote naam ten tijde van de slavernij. Het aandeel in plantages in Suriname was aanzienlijk, het aantal tot slaafgemaakten enorm. Maar niet eerder werd in opdracht van de Insingers zelf onderzoek gedaan naar dat slavernijverleden. Tot nu.

De Insinger Stichting, die goede doelen ondersteunt in Nederland en de voormalige Nederlandse koloniën, heeft onderzoek laten doen naar de herkomst van het kapitaal van de stichting. Het rapport, opgesteld door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), is vanmiddag gepresenteerd.

"De firma Insinger & Co was een van de meest succesvolle en winstgevende bedrijven in de slavernijsector", schrijven de onderzoekers in het rapport. Daarmee wordt verwezen naar de bank, die nauw verweven was met de Insinger Stichting. Die laatste werd in 1913 opgericht door twee zussen Insinger. "De stichting had niet kunnen bestaan zonder het profijt van de slavernij", staat in het rapport.

Toen de slavernij in 1863 werd afgeschaft, ontving de firma Insinger & Co omgerekend meer dan 4 miljoen euro voor de uitkoop van ruim 1200 tot slaafgemaakten van de Nederlandse overheid. Ook na de afschaffing van de slavernij bleef de firma investeren in de slavernij-economie. Ze investeerden in plantages, beheerden die en verdienden geld met de handel in bijvoorbeeld koffie, thee, suiker en cacao.