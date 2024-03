Oostenrijks hof blokkeert overplaatsing van Josef Fritzl naar normale gevangenis

De Oostenrijkse moordenaar en zedendelinquent Josef Fritzl moet toch in een zwaar beveiligde tbs-instelling blijven. Fritzl zou naar een reguliere gevangenis worden overgeplaatst, maar die beslissing is door een rechtbank in Oostenrijk vernietigd.

Een rechtbank in de stad Krems an der Donau had de overplaatsing in januari bevolen, maar aanklagers dienden daarop een klacht in om dat besluit ongedaan te maken bij een hogere rechter.

"In tegenstelling tot de rechtbank kwam het Weense Hoger Provinciaal Hof tot de conclusie dat de feiten die nodig waren voor een dergelijke voorwaardelijke invrijheidstelling nog niet volledig vaststaan", meldt de Weense rechtbank in een verklaring. Daarom moet de lagere rechtbank in Krems met meer feiten komen om een overplaatsing van Fritzl in de toekomst te kunnen rechtvaardigen. Tegen de beslissing van vandaag is geen beroep mogelijk.

Volgens een recent psychiatrisch rapport lijdt Fritzl aan dementie en daardoor vormde hij volgens zijn advocaat geen gevaar meer voor de samenleving. Een overplaatsing van haar cliënt zou de weg hebben vrijgemaakt voor voorlopige vrijlating. Dat kan niet zolang hij in de kliniek zit.

Levenslang

De nu 88-jarige Fritzl hield zijn dochter 24 jaar gevangen in zijn kelder in het Oostenrijkse Amstetten. Hij verwekte zeven kinderen bij haar, van wie er een vlak na geboorte overleed in gevangenschap. Zijn vrouw zou er al die jaren niets van hebben meegekregen. De zaak kwam in 2008 aan het licht toen Fritzl een van de kinderen, een dochter van 19, doodziek naar het ziekenhuis bracht. Een arts kreeg argwaan kreeg en seinde de politie in.

In maart 2009 werd Fritzl tot levenslang veroordeeld voor onder meer moord door nalatigheid bij de zorg voor de baby, incest en duizenden gevallen van verkrachting van zijn dochter. Sindsdien verblijft hij in een instelling voor geesteszieke misdadigers.