Zirkzee wekenlang eruit door hamstringblessure en kan Oranje-selectie vergeten

Joshua Zirkzee (22) kan drie tot vier weken niet voetballen. De Nederlandse spits van Bologna raakte afgelopen weekend tijdens het duel met Internazionale (1-0 verlies) geblesseerd aan de hamstring van zijn linkerbeen. Zirkzee zit bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende twee oefenduels.

Uit tests die Zirkzee vanochtend onderging, bleek dat zijn blessure een wekenlang herstel vergt, meldt de Italiaanse club op de website. Daardoor zal Zirkzee een definitieve selectie voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal, later deze maand, uit zijn hoofd moeten zetten.

Tien competitiedoelpunten

Oranje speelt namelijk al op 22 maart tegen Schotland en op 26 maart tegen Duitsland ter voorbereiding op het EK in Duitsland van komende zomer. Zirkzee was begin maart een van de opvallendste van de dertig spelers die de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman hadden gehaald.

Aanvaller Zirkzee is op dreef in de Italiaanse Serie A dit seizoen met tien doelpunten in 27 wedstrijden. Daarnaast trof één keer doel in de Coppa Italia, het Italiaanse bekertoernooi. Hij speelde nog nooit voor het grote Oranje, wel zat hij regelmatig bij de selectie van Jong Oranje.