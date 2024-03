Kippenvel bij beachvolleyballers na stunt in Doha: 'Betekent echt heel veel'

"De olympisch en wereldkampioenen verslaan en de finale zó overtuigend winnen..." Beachvolleyballer Stefan Boermans krijgt twee dagen nadat hij samen met Yorick de Groot het Elite 16-toernooi van Doha heeft gewonnen nog steeds kippenvel als hij erover praat.

"Dit betekent echt heel veel", vertelt de 29-jarige Boermans. "Dit is de bevestiging van het harde werk dat we erin hebben gestopt."

Boermans en De Groot hebben de afgelopen seizoenen namelijk te maken gehad met flink wat blessureleed. Eerst lag de Groot er elf maanden uit met een hernia en vorige zomer kon Boermans vijf maanden niet spelen vanwege een rugblessure.

Boermans: "De blessures die we helaas hebben moeten meemaken, hebben ons ook weer sterker gemaakt en ons als team dichter bij elkaar gebracht. We kennen elkaar beter en beter, we weten van elkaar wat we nodig hebben in het veld en wat juist niet. Dat resulteert nu in mooie dingen."