Geen straf voor mannen die Meisje met de parel beschadigden

De drie activisten die het schilderij 'Meisje met de parel' beschadigden, krijgen geen straf. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. Een straf zou volgens het hof de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vreedzame vergadering te veel aantasten.

De mannen uit België beschadigden in oktober 2022 de glasplaat en de lijst van het schilderij van Johannes Vermeer om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Twee van hen gooiden rode vloeistof en lijmden zichzelf vast aan het schilderij en de achterwand. De derde filmde de actie.

'Straf werkt ontmoedigend'

De zaak kreeg veel media-aandacht en had daardoor een grote maatschappelijke impact, stelt het hof. Het Meisje met de Parel was een paar dagen niet te zien. Museum het Mauritshuis moest bezoekers compenseren omdat het topstuk niet tentoongesteld kon worden.

Het hof vindt een straf gepast, maar ziet er toch van af. Een celstraf zou te ingrijpend zijn, omdat de mannen al drie weken in voorarrest hadden gezeten. Het opleggen van straf zou verder ontmoedigend kunnen werken op mensen die hun vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vergadering willen gebruiken door deel te nemen aan een protestactie.

De rechtbank had de drie verdachten eerder veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. De actievoerders waren het daar niet mee eens en gingen in hoger beroep.

Het werkt volgens het hof in het voordeel van de mannen dat ze vooraf goed hadden onderzocht of ze het schilderij zelf niet zouden beschadigen. Zo controleerde ze of er glas voor het kunstwerk zat.