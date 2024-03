Vanavond op tv: Geen straf voor milieuactivisten • Misstanden op ZIKOS-afdelingen • Zeeuwen willen onderzeeërs bouwen • Spanning in literatuurland

Zeeuws familiebedrijf wil onderzeeërs bouwen

De Zeeuwse scheepsbouwer Damen krijgt een hoofdrol bij de bouw van vier nieuwe luchtverdedigings- en commandofregatten. Maar daarnaast willen ze ook een rol bij het bouwen van onderzeeërs. Daarvoor lobbyen ze bij het demissionaire kabinet. Maar hoe kansrijk is die lobby? Zit het volgende (extraparlementaire) kabinet er wel op te wachten? Is het familiebedrijf wel in staat onderzeeërs te maken?