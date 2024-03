Tennet gaat komende tien jaar 160 miljard investeren in stroomnet

Netbeheerder Tennet heeft 160 miljard euro nodig om de komende tien jaar te investeren in hoogspanningskabels en het aansluiten van grote windenergieprojecten.

Uit de presentatie van de jaarcijfers van 2023 blijkt dat de winst van Tennet met 50 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder, tot ruim 1,8 miljard euro. "De energietransitie is simpelweg niet te stoppen," zegt Tennet-topvrouw Manon van Beek, "Hernieuwbare energie is nu gewoon goedkoper."

Ruimtegebrek is een grote zorg voor Van Beek: "We hebben te maken met serieuze congestie, in het bijzonder in Nederland. Dat klanten en bedrijven moeten wachten op een aansluiting houdt me 's nachts soms wakker. Daarom moeten we blijven bouwen, bouwen, bouwen."

Verkoop aan Duitse staat

Tennet is werkzaam in Duitsland en Nederland. Er zijn onderhandelingen om de activiteiten in Duitsland te verkopen aan de Duitse staat. Duitsland wil meer invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van het stroomnetwerk.

De directie van Tennet rekent op een deal binnen 12 maanden: "Het is waarschijnlijker dat dat wel gebeurt, in plaats van niet."

Hoe het komt dat het elektriciteitsnetwerk vol raakt, dat wordt uitgelegd in deze video: