De Vlaamse schrijver Tom Lanoye krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren. Volgens de jury van de prestigieuze literaire prijs is het schrijverschap van de Belg al veertig jaar een "taalvirtuoos spektakel".

Als auteur "wervelt Lanoye in totale vrijheid" door de Nederlandstalige letteren- en toneelwereld, staat in het juryverslag. "Tegelijk bevraagt hij juist die twijfelachtige vrijheid van kunst in een tijd die vraagt om stellingname."

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur die schrijft in het Nederlands. De prijs kan worden uitgereikt voor een heel oeuvre in de genres poëzie, verhalend proza of drama.

De draaischijf

Het is voor het eerst sinds 2012 dat een Vlaming hem wint. Toen kreeg de dichter en dagboekschrijver Leonard Nolens de prijs. De laatste winnaars waren Astrid Roemer (2021), Judith Herzberg (2018) en Remco Campert (2015).

De 65-jarige Lanoye schrijft romans en gedichten, maar ook scenario's voor het theater en columns. Bekende romans zijn Kartonnen dozen, Sprakeloos, Het derde huwelijk, Zuivering en De draaischijf, waarvan de laatste het recentst (2022) is. Lanoye woont en werkt afwisselend in Antwerpen en in Kaapstad.

Afgelopen weekend ging zijn theaterstuk Lady+Lord MacBeth in première bij het Nederlandse gezelschap Suburbia. Andere theaterwerken van zijn hand zijn Ten Oorlog, Mamma Medea, Bloed en Rozen en Koningin Lear.