Voetbalclub Lecce ontslaat trainer na uitdelen 'kopstoot' aan tegenstander

Lecce-trainer Roberto D'Aversa is maandag op staande voet ontslagen vanwege zijn misdragingen na de wedstrijd tegen Hellas Verona. De 48-jarige coach beende aan het eind van het verloren duel (0-1) het veld op en liep met het hoofd vooruit tegen een speler van de tegenstander aan.

Het bestuur van Lecce kwam een dag na het incident bij elkaar en heeft D'Aversa ontslagen. "Na de gebeurtenissen die plaatsvonden aan het einde van de wedstrijd, is Roberto D'Aversa van zijn taken ontheven. Dank aan de coach en zijn staf voor het geleverde werk", meldt de nummer 15 van de Serie A.

Excuses

De trainer zelf bood al excuses aan, maar ontkende een kopstoot te hebben uitgedeeld aan Thomas Henry. D'Aversa en de Franse spits van Hellas kregen rood. "Ik kwam in contact met Henry, hoofd tegen hoofd", schrijft D'Aversa op Instagram. "Maar ik heb geen kopstoot uitgedeeld of ontvangen."

Volgens de trainer was de fysieke confrontatie "een slecht en onsportief voorbeeld, geboren uit hoge druk en adrenaline. Ik heb me laten meeslepen in het heetst van de strijd en verloor mijn heldere blik", aldus D'Aversa, die zijn excuses richt aan Henry, beide clubs, de scheidsrechters, zijn staf en spelers en het volledige Italiaanse voetbalpubliek.

Onder D'Aversa staat Lecce na een goede start van het seizoen inmiddels nog maar een punt boven de degradatiestreep. Dit kalenderjaar pakte Lecce vijf punten uit tien competitiewedstrijden.