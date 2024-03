Glory onderzoekt vechtpartij na trap Ben Saddik richting Verhoeven

"Het is duidelijk niet goed om dit soort incidenten te hebben. Ik ken alle achtergronden nog niet, die wil ik eerst horen voordat ik er meer over kan zeggen", aldus de Fransman.

Verhoeven, die het zwaargewichttoernooi won, wilde achteraf ook liever niet te veel woorden vuilmaken aan het incident. "Natuurlijk is er veel hype en juice over. Maar laten we niet over het negatieve praten. De beelden spreken voor zich. Wat Jamal deed is onacceptabel. Ik hoop dat Glory ertegen optreedt."

De toernooiorganisator benadrukt in een persbericht dat het een "strenge gedragscode voor alle atleten en hun teams" heeft. Ook zegt Glory dat het snel met de resultaten van het onderzoek en mogelijke straffen naar buiten wil komen.