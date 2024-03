Versleten borden boven snelwegen Utrecht blijven voorlopig hangen

Het is al jaren een bekend probleem onder weggebruikers van de snelwegen in Utrecht: beschadigde blauwe borden die niet of nauwelijks leesbaar zijn. Een grote hoeveelheid borden is aan het einde van z'n levensduur. Rijkswaterstaat zegt tegen RTV Utrecht dat ze uiterlijk over een jaar worden vervangen.

Onder andere op de Ring Utrecht zijn de problemen groot. Veel blauwe borden boven de snelwegen A12, A27 en A28 rond Utrecht zijn slecht leesbaar en sommigen zijn helemaal niet meer te ontcijferen. De teksten op de borden zijn weggesleten of bladderen af. Ook zitten er gaten in.

Het woord 'Maarssen' bij een afslag op de A27 is bijvoorbeeld nagenoeg geheel verdwenen. Op andere plekken ontbreken delen van plaatsnamen, afritnummers en andere belangrijke informatie. Enkele borden zijn tijdelijk hersteld met stickers, maar veel borden zijn aan vervanging toe, schrijft de regionale omroep.

Provincie in gesprek

Het verslechteren van de leesbaarheid is al jaren aan de gang, tot ergernis van veel automobilisten. Vorig jaar juni liet Rijkswaterstaat aan RTV Utrecht weten bekend te zijn met het probleem, maar konden ze de borden niet herstellen vanwege "budget, prioriteit en planning".

Voor gedeputeerde André van Schie (VVD) van de provincie Utrecht was de maat vol. Hoewel de provincie niet over de snelwegen gaat, ging hij onlangs toch in gesprek met Rijkswaterstaat. Die liet hem weten dat ze de problemen gaan oplossen.

"In het gesprek werd duidelijk dat zij dezelfde zorgen delen over de leesbaarheid van de verkeersborden boven de Ring Utrecht", zegt Van Schie.

Nog niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen

Rijkswaterstaat erkent dat de borden in belabberde staat zijn en vervangen moeten worden. "Het plan is dat de werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 worden uitgevoerd. Hoe de planning precies gaat verlopen is op dit moment nog niet bekend."