Financiële keuzes jongeren volop beïnvloed door influencers

Twee derde van de jongeren laat zich beïnvloeden door reclame over snel geld verdienen op sociale media. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën.

Van de ruim 1000 ondervraagde jongeren tussen de 16 en 19 jaar ziet 98 procent video's voorbijkomen over beleggen in aandelen en crypto. Volgens Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken wordt het vaak gepresenteerd als een makkelijke manier van veel geld verdienen. "Het wordt als een win-winsituatie gepresenteerd."

Van de jongeren die wel eens advies van een influencer hebben opgevolgd, zegt 39 procent er ook echt iets aan verdiend te hebben. Meijer: "Er kan geld verdiend worden met beleggen, maar vaak wordt er helemaal niet gewezen op de risico's. Dat is zorgwekkend."

Geen baas meer

Volgens Wijzer in Geldzaken is 30 procent van de jongeren wel eens in financiële problemen gekomen na het opvolgen van een advies. De manier waarop ze worden benaderd is in afgelopen jaren steeds intenser geworden, volgens Wijzer in Geldzaken. "Vroeger kwam je langs een bushokje met reclame. Nu weten ze je de hele dag door te vinden via de smartphone."

Het valt Meijer ook op dat er in de reclame-uitingen ook vaak een oordeel wordt geveld over werken in loondienst. "Influencers hameren er op dat je snel financieel onafhankelijk kunt worden. Je hoeft niet meer voor een baas te werken."

Volgens het onderzoek blijkt dat jongeren die werken minder financieel beïnvloedbaar zijn dan jongeren zonder bijbaantje.