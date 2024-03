Trainer Van Wonderen verlaat Heerenveen aan eind van dit seizoen

Kees van Wonderen vertrekt aan het eind van dit seizoen als trainer van sc Heerenveen. Dat hebben de hoofdtrainer en de club gezamenlijk besloten, meldt de Friese club. Heerenveen staat op de negende plek in de eredivisie.

Van Wonderen zit sinds de zomer van 2022 als hoofdtrainer in de dug-out in het Abe Lenstra-stadion en zijn contract loopt komende zomer af.

"Bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat we de ambitie hadden om binnen drie jaar structureel voor kwalificatie om de play-offs te spelen", zegt Van Wonderen.

"Vorig seizoen zijn we daarin geslaagd en ook dit jaar hebben we nog alles om voor te spelen. Ik kijk dan ook terug op een mooie periode, die ik dit seizoen samen met supporters, spelers en staf hoop te bekronen."

Ferry de Haan, algemeen directeur van Heerenveen, zegt dat trainer en club recent met elkaar in gesprek zijn gegaan over de toekomst. "Dit was een open en eerlijk gesprek waarbij we hebben geconcludeerd dat van beide kanten niet 'alle vinkjes op groen stonden' om de samenwerking te verlengen."

Opvolger Steijn?

Over een vertrek van Van Wonderen en een potentiële opvolger werd afgelopen week al druk gespeculeerd. De Friese club voerde vrijdag een gesprek met de dit seizoen bij Ajax vertrokken Maurice Steijn, maar hij is niet de enige kandidaat.