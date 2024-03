Son Mieux, Flemming, Claude en Wende zijn op 5 mei Ambassadeurs van de Vrijheid

Son Mieux, Claude, Flemming en Wende zijn op Bevrijdingsdag de Ambassadeurs van de Vrijheid. Ze doen op 5 mei verschillende bevrijdingsfestivals aan en treden er op. De festivals trekken jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers.

"Vrijheid is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door mijn ambassadeurschap hoop ik daar aandacht voor te kunnen trekken," zegt de 20-jarige zanger Claude op radiozender 3FM.

In de aanloop naar 5 mei bezoekt Claude een AZC. Son Mieux gaat in gesprek met een gevluchte Russische artiest en Flemming maakt een podcast over zijn Surinaamse wortels. Wende verdiept zich in de vrijheid van meningsuiting.

Veertien festivals

Dit jaar zijn er veertien bevrijdingsfestivals, één in elke provincie en twee extra festivals in Amsterdam en Den Haag. Het was eerder onduidelijk of de festivals konden doorgaan. Vorig jaar zaten de festivals in zwaar weer door de productiekosten. Die waren veel hoger geworden door de inflatie.

Omdat de festivals traditioneel gratis zijn, konden bevrijdingsfestivals de kosten niet doorberekenen in de prijs van een ticket. Toen het festival in Groningen wel een toegangsprijs wilde vragen, leidde dat tot kritiek en bedreigingen. Het festival in Utrecht kon vanwege de kosten vorig jaar niet doorgaan. De Rijksoverheid heeft nu extra steun vrijgemaakt voor de festivals.