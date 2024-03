Ook Eneco gaat kosten berekenen voor terugleveren energie

Ook Eneco gaat kosten berekenen aan particulieren met zonnepanelen die energie terugleveren aan het stroomnet. Eneco is de eerste van de drie grote energiemaatschappijen (Vattenfall, Essent, Eneco) die deze stap zet. Kleinere energiemaatschappijen zoals Vandebron en Budget Energie waren daar al mee begonnen.

"De kosten verbonden aan het terugleveren van energie zijn toegenomen. Die wil Eneco niet langer volledig verdelen over alle klanten, maar doorberekenen aan klanten met zonnepanelen", zegt het bedrijf.

6 euro

Nieuwe klanten met zonnepanelen gaan vanaf nu 6 euro per maand extra betalen. Waarschijnlijk komende zomer wordt dat vaste bedrag van 6 euro vervangen door een bedrag per kilowattuur teruggeleverde stroom. Ook klanten met een variabel contract gaan dan terugleverkosten betalen. Hoeveel is nog niet bekend.

Eneco zegt dat de terugleverkosten blijven zolang de salderingsregeling niet is afgeschaft. Vorige maand stemde de Eerste Kamer tegen die afschaffing. Het plan was dat mensen met zonnepanelen vanaf volgend jaar stapsgewijs steeds minder mochten salderen.

Kosten door salderen

Salderen houdt in dat de energie die huishoudens in een jaar aan het net leveren mogen aftrekken van de energie die ze afnemen. Maar dat leidt tot extra kosten voor energiemaatschappijen. "Deze ontstaan onder andere doordat klanten met zonnepanelen in de zomer terugleveren, als de stroom op de groothandelsmarkt goedkoop is en dit kunnen salderen voor stroomverbruik in de winter wanneer die duurder is", zegt Eneco.

Andere maatschappijen kondigden de afgelopen tijd dus ook al aan dat ze deze kosten gaan doorberekenen. Bij Vandebron en Budget Energie betalen de meeste klanten met zonnepanelen rond de 10 à 20 euro extra per maand.

Panelen blijven interessant

Essent berekent nog geen terugleverkosten maar zegt wel "te werken aan een oplossing om de kosten voor het terugleveren van stroom eerlijker te verdelen". En Vattenfall zei vorige maand tegen RTL Nieuws verschillende scenario's te bekijken.

Eneco benadrukt dat ondanks de extra kosten zonnepanelen interessant blijven. "De terugverdientijd is relatief kort in vergelijking met de levensduur van de panelen. Daarbij geldt dat je terugleverkosten kunt beperken door zoveel mogelijk de opgewekte stroom direct te verbruiken."