Tientallen gewonden op vlucht van Sydney naar Auckland

Op een vlucht van Sydney naar Auckland zijn tientallen passagiers gewond geraakt. Ze waren op weg van Sydney naar Auckland toen een technisch probleem een "grote beweging" zou hebben veroorzaakt. Het toestel, een Boeing 787-9 Dreamliner, kon wel landen op de luchthaven van Auckland.

Nieuw-Zeelandse media melden dat er zo'n 50 mensen gewond zijn geraakt, dertien van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht in Auckland, dat op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland ligt. Een passagier zou er slecht aan toe zijn.

Wat er precies aan de hand was, is nog niet bekendgemaakt door de Chileense luchtvaartmaatschappij, Latam Airlines. Die heeft een onderzoek afgekondigd en excuses gemaakt aan alle inzittenden.

Een vrouw die aan boord was vertelde tegen de New Zealand Herald haar verhaal. "Ik was vroeger stewardess en dit is voor het eerst dat ik dit heb meegemaakt. Het hele toestel leek tot stilstand te komen." Volgens de vrouw was sprake van een "heel snelle val".

Het toestel had als eindbestemming Santiago in Chili, Auckland was eigenlijk een geplande tussenstop.

Losse bouten

Boeing komt de laatste tijd vaker negatief in het nieuws door technisch malheur. Vrijdag nog verschenen er beelden van een Boeing 777-200 die kort na het opstijgen van San Francisco naar Japan een wiel verloor. Dat viel op een lege auto, die daardoor zwaar werd beschadigd. De Boeing kon met zijn andere wielen veilig landen in Osaka.

Begin dit jaar was er een ernstiger incident met een Boeing 737-MAX. Een toestel van Alaska Airlines verloor onderweg een deurpaneel. Dat kwam door loszittende bouten, wat daarna ook bij andere toestellen werd vastgesteld. Bij het incident vielen geen slachtoffers.