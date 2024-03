Woedende Griekspoor door Zverev uitgeschakeld op tennistoernooi van Indian Wells

Tallon Griekspoor is in de derde ronde uitgeschakeld op het tennistoernooi van Indian Wells. De Nederlander verloor in twee sets van de sterke Duitser Alexander Zverev: 6-7 (7), 3-6.

Griekspoor, de nummer 27 van de wereld, hield de Duitse mondiale nummer 6 in de eerste set goed bij. Sterker nog, Griekspoor kreeg in de beslissende tiebreak twee setpunten op zijn eigen opslag. Maar Zverev draaide het om.

Griekspoor werd het allemaal even te veel toen Zverev de eerste set binnensleepte. Met acht ferme slagen beukte de woedende Griekspoor zijn racket kapot op het hard court.