Wekdienst 11/3: Aanslagen Madrid in 2004 herdacht • eerste dag ramadan

Wat kun je vandaag verwachten?

In Spanje wordt herdacht dat de hoofdstad Madrid 20 jaar geleden werd opgeschrikt door een reeks bomaanslagen in treinen en op stations. Bij die aanslag door al-Qaida vielen 193 doden en zo'n 2000 gewonden.

Het is vandaag de eerste dag van de ramadan, de vastenmaand voor veel moslims.

Tot en met vrijdag is het de Week van het Geld, een themaweek voor scholieren om verstandig te leren omgaan met hun geld.

Wat heb je gemist?

Bij de Oscaruitreiking vannacht heeft Oppenheimer zeven van zijn dertien nominaties verzilverd. De blockbuster-biografie over J. Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom, won ook in de categorieën Beste Film, Acteur, Regie en Mannelijke Bijrol. Ook won Hoyte van Hoytema als eerste Nederlandse cameraman een Oscar voor de film.

Ondanks het succes in de bioscoop ging Barbie met maar één prijs naar huis, voor het beste liedje, What was I made for van Billie Eilish. De beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Emma Stone voor Poor things.

Ander nieuws uit de nacht

Amerikaanse en Europese diplomaten weg uit Haïti vanwege bendegeweld: een groot deel van de omgeving van de ambassades in het land is in handen van bendes.

Mogelijk gesjoemel foto prinses Kate: gezaghebbende persbureaus als AP, AFP en Reuters hebben een foto van prinses Kate weggehaald vanwege mogelijke manipulatie. Met de foto liet de prinses voor het eerst van zich horen sinds de operatie in januari.

Na een melding van een steekincident in Eindhoven, heeft de politie een overleden vrouw gevonden in een woning. Een man is opgepakt als verdachte. Wat er zich precies heeft afgespeeld wordt onderzocht.

En dan nog even dit

Vandaag start officieel de ramadan. De Palestijnse Nederlander Sliman Abu Amara besloot 25 jaar geleden niet meer mee te doen met de ramadan omdat hij niet gelooft. Maar door de situatie in Gaza doet hij dit jaar wel mee. "Door mee te doen kom ik toch gevoelsmatig nog dichterbij hen, of zijn ze hier dichterbij mij."

Vanwege oorlogsgeweld en hongersnood vluchten veel Gazanen aan de vooravond van de ramadan naar de zuidelijke stad Rafah, maar ook daar dreigt Israël met een grondoffensief.