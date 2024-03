Ambtenaren wijzen op nieuwe route voor omzeilen wereldwijde minimumbelasting

Volgens de internationale afspraken mag dit. Belastingparadijs Bermuda is van plan om een dergelijke methode volgend jaar in te voeren, tot genoegen van de 1400 in Bermuda gevestigde multinationals die geraakt zouden worden door de wereldwijde minimumbelasting.

Eind vorige maand kondigde Singapore een vergelijkbaar plan aan. En ook verschillende Zwitserse kantons overwegen de belastingtegoeden in te voeren. Andere Europese landen zouden er ook naar kijken, volgens de Nederlandse ambtenaren.

Maar zowel fiscalisten als wetenschappers noemen de methode een weeffout en oneerlijk voor ontwikkelingslanden.

"Zwitserland, Singapore, Bermuda, dat zijn allemaal rijke landen die de extra winstbelasting niet nodig hebben om hun schatkist te vullen", zegt PwC-partner Jeroen Schmitz. "Maar een armer land als Vietnam heeft niet genoeg geld om dit soort tax credits uit te betalen. Die lokten bedrijven voorheen met belastingkortingen, maar dat mag niet meer. Dat soort landen zijn nu dus de dupe."

Volgens Schmitz ondermijnen de tax credits het idee van een eerlijker speelveld, dat centraal stond bij het bedenken van een wereldwijde minimumbelasting. "En toch zou ik het als Nederland als de wiedeweerga invoeren", zegt de belastingadviseur. "Het raakt het Nederlandse investeringsklimaat te hard als andere rijke landen het wel invoeren en wij niet."

Gaat Nederland dit invoeren?

In december sprak demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën al over de mogelijkheid om bedrijven met deze methode te steunen.

"Wij moeten als Nederland heel goed kijken, niet alleen naar de gevolgen voor de bestaande fiscale faciliteiten, maar ook naar wat wij willen", zei hij in een Eerste Kamerdebat over de wereldwijde minimumbelasting. "Willen wij innovatie bijvoorbeeld via subsidie stimuleren of willen wij ook dit soort vormen van Amerikaanse tax credits gaan invoeren? Dat moet je nu heel snel in kaart brengen."

Met het rapport van het ministerie is dat nu gedaan. "Het ambtelijk rapport is bedoeld als ondersteuning voor de kabinetsformatie", meldt een woordvoerder. Of de 'restitueerbare belastingtegoeden' er echt komen, is aan het volgende kabinet.