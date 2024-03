Friesinger positief over staat van schaatsen: 'Sport leeft van karakters, die hebben we'

Dat Stolz, ondanks zijn overmacht op de 500, 1.000 en 1.500 meter de laatste maanden, besloot het dit jaar bij de WK allround te houden, begrijpt ze wel.

"Op een snelle baan als hier in Inzell heeft hij de kans een allroundtoernooi te winnen. Op een langzamere baan als Hamar of Tomaszów zou hij te veel verliezen op de lange afstanden. Dan kom je jezelf vijf keer tegen."

WK sprint op een 'langzame baan'

Friesinger koos voor de uitdagende route in 2007. Ze was al wereldkampioen allround geworden in 2001, 2002 en 2005, maar besloot twee jaar na die laatste titel op het WK sprint in te zetten. Met succes.

"Het WK sprint was toen in Hamar, dat is niet de snelste baan. In Calgary was het veel moeilijker voor mij geweest om de echte sprinters te verslaan."