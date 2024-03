Het Amerikaanse leger heeft personeel van de Amerikaanse ambassade in Haïti geëvacueerd vanwege het voortdurende bendegeweld in het land. Een groot deel van de omgeving van de ambassade is in handen van bendes. Daarom zijn er ook militairen naar de ambassade gebracht, om het pand en de nog aanwezige medewerkers te beveiligen.

Ook de delegatie van de Europese Unie heeft maatregelen genomen. De delegatiekantoren zijn gesloten en het aantal medewerkers is teruggebracht tot het hoogst noodzakelijke. Europese diplomaten zijn uitgeweken naar de naburige Dominicaanse Republiek vanwege "de zeer gespannen veiligheidssituatie", zo meldt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau DPA.

Plunderingen

Het geweld van de machtige bendes, die een einde willen maken aan de interim-regering van premier Henry, heeft grote delen van het land lamgelegd. Bendes hebben het grootste deel van de hoofdstad Port-au-Prince in handen en vielen afgelopen week de twee grootste gevangenissen van het land binnen. Daar werden ruim 4000 gevangenen bevrijd.

Ook werden er plunderingen uitgevoerd. Onduidelijk is hoeveel mensen er inmiddels het slachtoffer zijn geworden van de gewelddadigheden.

Dominicaanse Republiek

De situatie escaleerde eind vorige maand. Premier Henry was op dat moment in het buitenland op reis en is niet meer teruggekeerd. De internationale luchthavens van Haïti zijn dicht en Henry is niet welkom in het buurland, de Dominicaanse Republiek. Dat land is zeer bezorgd over het geweld en noemt de situatie in Haïti een "directe bedreiging voor onze veiligheid en stabiliteit."

Henry zit nu in Puerto Rico. Hij beloofde om halverwege 2025 nieuwe verkiezingen te houden. De twee belangrijkste bendegroepen, die inmiddels zijn gefuseerd, eisen echter dat Henry vertrekt. Anders breekt er een burgeroorlog uit, zo waarschuwde de leider.

Vandaag komen in Jamaica Caribische leiders bijeen om de praten over de situatie. Ook onder meer Brazilië, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn uitgenodigd. In de tussentijd kampen de gewone Haïtianen met de gevolgen van een hongersnood. De Verenigde Naties vrezen dat meer dan 11 miljoen inwoners niet genoeg te eten zullen hebben.