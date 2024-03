Verschillende internationale fotopersbureaus hebben de gisterochtend gepubliceerde foto van de Britse prinses Catherine en haar familie uit hun systemen gehaald en teruggetrokken. Persbureau AP vermoedt dat er is geknoeid met de foto, en ook andere gezaghebbende persbureaus als Reuters, AFP en Getty Images roepen hun klanten op om de foto te verwijderen omdat de foto niet geschikt is voor publicatie.

De persbureaus kregen de foto binnen via het Britse koninklijk huis en publiceerden deze, zodat nieuwsmedia deze verder zouden kunnen verspreiden. De foto zou eerder deze week zijn gemaakt door prins William, de man van Kate. Zij onderging in januari een buikoperatie en moest maanden aansterken, en is ook al weken niet meer in het openbaar gezien. Onbekend is om wat ingreep het precies ging.

Maar het Amerikaanse persbureau AP schrijft dat het erop lijkt dat de gepubliceerde foto door de bron van de foto (het Britse koninklijk huis dus) is gemanipuleerd "op een manier die niet aan onze standaarden voldoet". Op de foto is onder meer te zien dat de mouwen van twee kinderen die niet naast elkaar zitten door elkaar lopen.

Onscherpe hand

Ook lijkt de linkermouw van de trui van prinses Charlotte, een van de kinderen van Catharine, niet goed uit te lijnen met haar arm. AP zegt dat er op de foto "een inconsistentie in de uitlijning van de linkerhand van prinses Charlotte" zit.

Op sociale media roept de foto veel vragen op. Zo wijzen sommige gebruikers er ook op dat de trouwring van Kate mist, en zijn anderen verbaasd over de bladeren aan een boom die ook op de foto te zien is. Verder valt het mensen op dat de rechterhand van de prinses op de foto heel wazig is, terwijl de linkerhand juist scherp is.

Om deze foto gaat het: