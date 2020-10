Kelderman trapt door zonder frustratie na veelbesproken tactiek op Stelvio

Had Keldermans ploeggenoot Jai Hindley niet moeten wachten op zijn kopman toen die op de Stelvio moest lossen uit de groep favorieten? "Ik had het liever anders gezien", zei Kelderman direct na de finish van de achttiende etappe, die gewonnen werd door Hindley.

Wilco Kelderman pakte donderdag voor het eerst in zijn carrière de roze leiderstrui in de Giro d'Italia, maar het ging na de finish niet alleen over die fantastische prestatie van de 29-jarige Nederlander. De tactiek van zijn ploeg (Sunweb) op de Stelvio zorgde bij menig wielerliefhebber namelijk voor gefronste wenkbrauwen.

"Ik had liever gezien dat hij me had geholpen. Misschien, als hij had gewacht, had ik nog wat meer ruimte gehad in het klassement. Nu staat het allemaal vrij kort." Kelderman heeft een voorsprong van twaalf seconden op Hindley in het algemeen klassement. Tao Geoghegan Hart staat op vijftien seconden van de Nederlander.

Ook vandaag staat de renners weer een pittige bergetappe te wachten. Wat de tactiek van Sunweb gaat zijn, is nog gissen. Zeker is wel dat er in de afsluitende tijdrit van zondag geen ploegentactiek nodig is. Dan staat Kelderman er alleen voor.