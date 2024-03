Van het fenomeen Barbenheimer was in Los Angeles afgelopen nacht niets te merken: ondanks het succes in de bioscoop ging Barbie maar met één prijs naar huis, die voor beste liedje, What was I made for. Het was voor Billie Eilish met haar broer Finneas O'Connell hun tweede Oscar, waarmee zij de jongste persoon ooit met twee van die beeldjes werd.

Grote favoriet Oppenheimer ondervond vannacht meer concurrentie van Poor things, een steampunk-sprookje over een vrouw met de hersenen van de baby. Emma Stone won haar tweede Oscar na La La Land voor haar hoofdrol. De film won ook voor kostuum, haar en make-up, en decorontwerp.

Na enthousiaste knuffels van haar man, medespeler Mark Ruffalo en regisseur Yorgos Lanthimos kwam Stone confuus door de winst het podium op en bekende dat ze ondertussen uit haar Louis Vuitton-jurk was gescheurd. Stone deelde het advies dat Lanthimos haar had gegeven om een paniekaanval te bedaren. "Het gaat niet om mij, het gaat om het team. Samen hebben we iets gemaakt dat groter is dan de som der delen. Dat is het mooie aan films maken."

Ook Beste Bijrol-actrice Da'vine Joy Randolph hield het niet droog bij haar winst voor The Holdovers. "Ik heb er heel lang naar gestreefd om anders te worden, totdat ik me realiseerde dat ik alleen mezelf hoefde te zijn", zegt ze over de les van een toneeldocent. "Ik was het enige zwarte meisje in die klas, maar hij zag me. En toen ik geen weg zag, zei hij: 'dan maken we ons eigen pad'."