Hoyte van Hoytema heeft als eerste Nederlandse cameraman een Oscar gekregen voor zijn werk. Het was een van de zeven prijzen die Oppenheimer vannacht in Los Angeles verzilverde. De blockbuster-biografie over de vader van de atoombom won ook onder meer Beste Film, Regie en Mannelijke Bijrol voor Robert Downey jr.

Van Hoytema bedankte regisseur Christopher Nolan en producent Emma Thomas bij het in ontvangst nemen van de prijs. "Jullie zijn het beste dat mijn carrière kon overkomen", zei hij met een knikje naar het gouden beeldje. Hij bedankte ook zijn vrouw en dochter dat ze hem "met beide benen op de grond houden in dit circus dat ze film maken noemen".

De cameraman, die een echte film verkiest boven digitaal draaien, riep jonge filmmakers op zijn voorbeeld te volgen. "Aan alle aankomende filmmakers, probeer dat hippe nieuwe ding eens, celluloid. Het is veel makkelijker dan je denkt en alles ziet er zoveel mooier mee uit."

Van Hoytema is de elfde Nederlander die de belangrijkste filmprijs wint, na de eerste voor Bert Haanstra. Hij sleepte in 1960 met Glas de Beste Korte Film in de wacht. De laatste Nederlander die een Oscar won, was animator Erik-Jan de Boer, in 2013 voor Beste Visuele Effecten in Life of Pi. Van Hoytema was een keer eerder genomineerd in 2018 voor de film Dunkirk, ook van Nolan.

'Vreselijke jeugd'

De regisseur zelf memoreerde toen hij naar de bühne werd geroepen dat zijn métier net iets langer dan een eeuw bestaat. "Ik weet niet waar deze reis naartoe zal leiden, maar dat jullie menen dat ik er een betekenisvolle bijdrage aan lever betekent alles voor me." Ondanks een lange carrière in Hollywood was dit na acht nominaties pas zijn eerste Oscar.

Acteur Robert Downey jr. blikte juist terug op zijn eigen leven, waarin verder filmsucces door een lange periode van verslaving en verwaarlozing ver weg leek. Hij bedankte sarcastisch "mijn vreselijke jeugd" en zei dat hij de bijrol in Oppenheimer meer nodig had dan andersom. "Fantastisch. Ik ben er een beter man door geworden."